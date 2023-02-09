Байден заявив, що путін "вже втратив Україну"

Президент США Джо Байден заявив, що глава кремля путін "вже втратив Україну", додавши, що допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою.

Про це повідомляє The Hill.

"У путіна немає жодного шансу – він вже втратив Україну. Він думав, що якщо вторгнеться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний привітно його зустріне і скаже: "Заходьте". По-друге, він думав, що станеться те, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, вони будуть боятися діяти", – сказав Байден в інтерв'ю PBS NewsHour, додавши, що "нічого з цього не відбувається".

Президент США також зазначив, що Північноатлантичний альянс координує свої дії на підтримку України, попри те, що путін вважає, що це не так.

Коментарі Байдена пролунали після того, як він підкреслив свою підтримку України на тлі російського вторгнення під час промови у Конгресі.

Він також відповів на критику з боку невеликої групи законодавців-республіканців, які припустили, що в Україну надходить занадто багато американської допомоги.

Джуді Вудрафф з PBS згадала республіканця Джима Джордана, який запропонував, щоб гроші, витрачені на допомогу Україні, йшли американцям, і Байден голосно розсміявся.

"Якщо ці хлопці не хочуть допомагати Україні, я розумію, вони не хочуть цього робити, але що вони будуть робити, коли ... росія прокотиться через Україну, або у білорусь, або кудись ще?" – сказав американський президент.

На запитання про те, чи є допомога Україні безстроковою, Байден відповів ствердно.

Перша річниця повномасштабного російського вторгнення виповнюється 24 лютого. З того часу військова допомога США Україні перевищила приблизно 28 мільярдів доларів.