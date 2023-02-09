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ПОЛІТИКА

Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО

09 лютого 2023, 10:15
Єнс Столтенберг назвав загальну суму наданої допомоги Україні від НАТО
Фото: 5 канал
За менш ніж рік від початку російського вторгнення союзники по НАТО надали Україні допомоги на загальну суму близько $120 млрд.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє сайт альянсу.

Зокрема Столтенберг сказав, що союзники по НАТО надали Україні близько $120 млрд військової, гуманітарної та фінансової допомоги. Він відзначив «незамінну роль» США та сказав, що Європа та Канада також активізувалися, надаючи більш ніж половину загальної допомоги. В допомогу він включає не лише зброю, а й прийом біженців.

"Путін почав цю загарбницьку війну. І він може закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з України", – сказав пан Столтенберг, додавши, що "москва готується до нових наступів" і що союзники та партнери повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, необхідною їй для повернення території та перемоги як суверенної держави.

Він також заявив, що якщо путін переможе, це не лише буде трагедією для України, а й надішле чіткий сигнал іншим авторитарним режимам, що вони можуть використовувати силу для досягнення своїх цілей, маючи на увазі Пекін, який "уважно спостерігає й отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення".

Нагадаємо, російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

війнаНАТОдопомогаСтолтенберг

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