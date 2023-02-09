росія підготувала тисячі одиниць техніки для нового наступу – Foreign Policy

російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника на умовах анонімності

"росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак", - йдеться у повідомленні.

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 000 осіб.

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент росії путін використав для в лютому 2022 року, і цього разу вони сконцентровані на сході України.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле бою "погано оснащеними, погано навченими і поспішними".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, понесені в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але у Києві переконані, що путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

Пряма мова українського військового чиновника на умовах анонімності: "Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Вони не звертають уваги на будь-які жертви або втрати".

Чиновник також сказав виданню, що Україна очікує "в найближчі 10 днів нове, величезне вторгнення".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує сплеску російських операцій у зв'язку з наближенням річниці вторгнення 24 лютого.

Аналітики та українські чиновники очікують, що наступ, який назріває, буде зосереджений на сході України.

За оцінками американських і західних офіційних осіб, близько 200 000 російських військовослужбовців були вбиті або поранені в боях в Україні.