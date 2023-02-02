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ПОЛІТИКА

росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення – Резніков

02 лютого 2023, 09:57
росія може розпочати наступ на двох напрямках до річниці вторгнення – Резніков
Олексій Резніков
Війська росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

З посиланням на BFMTV, про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він закликав до нової військової допомоги з боку НАТО.

"Ми не можемо втрачати ініціативу. Зважаючи на те, що росіяни живуть символікою, вони можуть щось спробувати зробити до 24 лютого. Ми не недооцінюємо нашого ворога", - заявив Резніков.

Він сказав про "500 тисяч російських солдатів", мобілізованих Кремлем.

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше", - пояснив міністр оборони.

На думку Резнікова, Збройні сили рф "можуть здійснити наступ за двома напрямками: "це може бути Донбас, а може бути південь".

Нагадаємо, в Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що росія, ймовірно, задіяла ще не всі резерви. Країна-агресорка посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.

наступРєзніковрф тероризм

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