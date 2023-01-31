росія готується до наступу і посилює військо на Донбасі – ISW

В Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.

Про це повідомляє ISW

Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій.

Аналітики нагадали, що секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що росія готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

Столтенберг зазначив, що росія може мобілізувати до 200 000 військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Секретар НАТО підкреслив, що президент росії путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.

Експерти зазначають, що російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу рф, і росія задіяла ще не всі резерви для нього.

Аналітики інституту вказують і на те, що росія та Іран продовжують докладати зусиль для поглиблення економічних зав’язків.

Раніше повідомлялось, що Іран та росія з'єднали міжбанківські системи.