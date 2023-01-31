росія готується до наступу і посилює військо на Донбасі – ISW
Про це повідомляє ISW
Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій.
Аналітики нагадали, що секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 30 січня, що немає жодних ознак того, що росія готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.
Столтенберг зазначив, що росія може мобілізувати до 200 000 військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.
Секретар НАТО підкреслив, що президент росії путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.
Голова Ради резервістів Збройних сил України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.
Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз Інституту світової політики про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.
Експерти зазначають, що російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу рф, і росія задіяла ще не всі резерви для нього.
Аналітики інституту вказують і на те, що росія та Іран продовжують докладати зусиль для поглиблення економічних зав’язків.
Раніше повідомлялось, що Іран та росія з'єднали міжбанківські системи.