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Іран та росія з'єднали міжбанківські системи

30 січня 2023, 17:37
Іран та росія з'єднали міжбанківські системи
Фото: DW
Голова центрального банку Ірану привітав цей крок.

Іран і росія з'єднали свої міжбанківські системи зв'язку й переказів, щоб сприяти збільшенню торгівлі та фінансових операцій, передає Reuters.

Раніше Іран та рф на тлі відключення від SWIFT з'єднали свої банківські системи. Тепер, аби передати міжбанківські повідомлення, вони користуються власною системою.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT із російськими банками, які можуть використовуватися для здійснення акредитивів, переказів або гарантій", – заявив заступник керівника центрального банку Ірану.

Голова іранського центробанку Мохаммад Фарзін привітав цей крок та написав у твітері, що фінансовий канал між Іраном та світом відновлюється. 

Своєю чергою центральний банк росії відмовився коментувати угоду.

Нагадаємо, раніше влада Ірану заявила, що може вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь на плани Європарламенту включити Іран до переліку терористичних організацій.

 
ІранРосіябанки

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