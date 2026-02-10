Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Welt прогнозує весняний наступ рф на півдні України: що відомо

10 лютого 2026, 12:08
Фото: ТОВ «ХАДО-Холдинг»
Однак українська сторона заявляє, що плани противника відомі і Сили оборони працюють над їхнім зривом.

У західних медіа з'явилися повідомлення про можливу підготовку росією наступальних дій на півдні України. 

Журналіст Welt Крістоф Ваннер повідомляє, що на основі відкритих джерел, супутникових знімків і повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ, серед яких райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя. 

Водночас у самому матеріалі підкреслюється, що частину інформації неможливо незалежно підтвердити, а висновки ґрунтуються переважно на аналізі відкритих даних та оцінках експертів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів росії. 

За його словами, про підготовку ворогом резервів для посилення тиску на фронті українська сторона повідомляла ще з грудня-січня. 

Він наголосив, що плани противника українському командуванню відомі, а Сили оборони роблять усе можливе для максимального зриву потенційних наступальних дій.

 
Росіянаступ

