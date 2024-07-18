Президент США натякнув на фінансування мільярдером передвиборчої кампанії Трампа.

Президент США Джо Байден повідомив у соцмережі X про те, що він хворий, маючи на увазі позитивний тест на Covid, який він отримав 17 липня. Одразу під цим дописом лідер Сполучених Штатів додав "від Ілона Маска та його багатих приятелів, які намагаються купити [президентські] вибори", чим змінив контекст свого повідомлення.

Таким чином Байден заявив, що його "нудить" від Маска та його партнерів, вочевидь натякнувши на фінансування ними передвиборчої кампанії кандидата у президенти від республіканців Дональда Трампа.

Чинний лідер США у кінці повідомлення закликав тих, хто погоджується з такою думкою, фінансово допомогти його передвиборчій кампанії.

Нагадаємо,у Європейському Союзі заявили, що мільярдер Ілон Маск перетворив соціальну мережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту.