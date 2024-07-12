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ЄС звинуватив соцмережу Ілона Маска у поширенні дезінформації та незаконного контенту – Politico

12 липня 2024, 15:55
ЄС звинуватив соцмережу Ілона Маска у поширенні дезінформації та незаконного контенту – Politico
Зокрема Європейська комісія звинуватила X у недотримання законодавства ЄС про соціальні мережі.
У Європейському Союзі заявили, що мільярдер Ілон Маск перетворив соціальну мережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту. 
 
Про це пише Politco. 
 
Через це платформа може отримати багатомільйонний штраф у першій справі за новим Законом про цифрові послуги (DSA), а саме законом про боротьбу з токсичним та незаконним контентом і алгоритмами в Інтернеті. 
 
"X Маска перебуває під прицілом Брюсселя відтоді, як мільярдер очолив компанію, раніше відому як Twitter, у 2022 році. X звинувачують у поширенні дезінформації та незаконної мови ненависті, впровадженні оманливих функцій автентифікації та блокуванні доступу зовнішніх дослідників до інструментів для ретельного вивчення того, як поширюється шкідливий контент на платформах", - нагадали у Politico. 
 
Також відомо, що Європейська комісія здійснює нагляд за X та двома десятками найбільших світових онлайн-платформ, серед яких Facebook, YouTube та інші. Справу виконавчої влади ЄС щодо компанії Маска було відкрито у грудні 2023 року та стало першим офіційним розслідуванням. Нові звинувачення є першими в історії в межах DSA.
 
У виданні додали, якщо порушити такий закон, то можна отримати штрафи в розмірі до 6% від глобального доходу соцмережі X. 
 
"У попередніх висновках Комісія заявила, що так звані "блакитні галочки" на платформі X вводили користувачів в оману, змушуючи їх думати, що певний контент заслуговує на довіру, хоча це не було так. ЄС заявив, що політика "блакитних галочок" X була оманливою і нею користувалися зловмисники. Спочатку вони були створені як спосіб перевірки таких користувачів, як урядовці, громадські діячі та журналісти, щоб обмежити поширення дезінформації, але Маск змінив цю політику, дозволивши користувачам купувати акаунти з "блакитними галочками", - наголосили у матеріалі.
 
Такою політикою зловживали шахраї, які видавали себе за американського політика Гілларі Клінтона та письменницю Джоан Роулінг, а також за багатьох інших знаменитостей.
 
У комісії зазначили, що продовжують розслідування щодо того, чи порушував X правила, які пов'язані з поширення незаконного контенту та чи вживав він достатніх заходів для обмеження дезінформації. 
 
"Наразі ЄС розпочав розслідування в рамках DSA щодо таких компаній, як AliExpress, Facebook, Instagram і TikTok, через такі проблеми, як недостатній захист прав споживачів і алгоритми, що викликають залежність", - додали у Politico. 

 

війна в Україніросія окупантиІлон Маскдезінформація

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