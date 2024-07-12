ЄС звинуватив соцмережу Ілона Маска у поширенні дезінформації та незаконного контенту – Politico

Зокрема Європейська комісія звинуватила X у недотримання законодавства ЄС про соціальні мережі.

У Європейському Союзі заявили, що мільярдер Ілон Маск перетворив соціальну мережу X на притулок для дезінформації та незаконного контенту.

Через це платформа може отримати багатомільйонний штраф у першій справі за новим Законом про цифрові послуги (DSA), а саме законом про боротьбу з токсичним та незаконним контентом і алгоритмами в Інтернеті.

"X Маска перебуває під прицілом Брюсселя відтоді, як мільярдер очолив компанію, раніше відому як Twitter, у 2022 році. X звинувачують у поширенні дезінформації та незаконної мови ненависті, впровадженні оманливих функцій автентифікації та блокуванні доступу зовнішніх дослідників до інструментів для ретельного вивчення того, як поширюється шкідливий контент на платформах", - нагадали у Politico.