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Байден зробив потужну заяву на підтримку України – Reuters

10 липня 2024, 08:07
Байден зробив потужну заяву на підтримку України – Reuters
"росія вже зазнає поразки в цій війні", - Президент Байден.

Президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора путіна у його прагненні знищити її.

Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, передає Reuters.

"Агресивна путінська війна проти України триває, і путін хоче не менш як підпорядкування України й кінця українській демократії, знищення людей, культури України і стирання України з лиця землі. Ми знаємо, що путін не зупиниться на Україні, але не думайте хибно", – сказав Байден.
 
Він впевнено заявив: "Україна може і зупинить путіна".
 
Звертаючись до союзників з НАТО, він відзначив, що вони разом створили глобальну коаліцію на підтримку України, а росія вже зазнає поразки в цій війні.
 
"Понад два роки війни, яку обрав путін, – і його втрати приголомшливі. Більш як 350 тис. російських військовослужбовців мертві й поранені… Багато молодих людей залишили росію, тому що більше не бачать свого майбутнього в росії. А Київ, який мав би здатися за п'ять днів, пам'ятаєте коли ми говорили про це?, – стоїть і існує і сьогодні – через два роки! Ми знали, що путін був упевнений, що НАТО зламається, не витримає, а сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії", – наголосив президент США.

 

війна в Україніросія окупантиДжо Байден

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