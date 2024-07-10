Байден зробив потужну заяву на підтримку України – Reuters

"росія вже зазнає поразки в цій війні", - Президент Байден.

Президент США Джо Байден переконаний, що Україна здатна зупинити російського диктатора путіна у його прагненні знищити її.

Про це американський лідер сказав на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, передає Reuters.

"Агресивна путінська війна проти України триває, і путін хоче не менш як підпорядкування України й кінця українській демократії, знищення людей, культури України і стирання України з лиця землі. Ми знаємо, що путін не зупиниться на Україні, але не думайте хибно", – сказав Байден.

Він впевнено заявив: "Україна може і зупинить путіна".