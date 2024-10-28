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Байден зробив заяву щодо іноземних військ у росії

28 жовтня 2024, 20:49
Байден зробив заяву щодо іноземних військ у росії
За його словами, це дуже небезпечно.

Американський президент Джо Байден відреагував на повідомлення щодо відправлення військ КНДР до росії, звідки вони, як очікується, можуть вирушити для участі у війні проти України.

Про це Байден сказав журналістам у Нью-Каслі, штат Делавер, після голосування на президентських виборах, передає Європейська правда.

"Це дуже небезпечно, дуже небезпечно", - відповів Байден на питання про те, як президент США оцінює присутність північнокорейських військ в рф.

Президент також згадав повідомлення ЗМІ про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито говорив з путіним після того, як пішов з Білого дому.

Крім того, тиждень тому у Пентагоні зробили заяву щодо відправки солдатів із КНДР на війну в Україні.

 

КНДРДжо Байденвійна в Україні

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