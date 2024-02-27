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ПОЛІТИКА

Байден зустрівся з Конгресом: допомога Україні та уникнення шатдауну (оновлено)

27 лютого 2024, 21:24
Байден зустрівся з Конгресом: допомога Україні та уникнення шатдауну (оновлено)
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
США вже кілька місяців не можуть виділити кошти на допомогу Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Про це розповіли лідери демократів та республіканців у Конгресі США, повідомляє Politico.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що збереження роботи уряду було пріоритетною темою переговорів з Байденом.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало "напруженим" компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроект з грошима для нашої країни.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон налаштований оптимістично щодо здатності Конгресу не допустити закриття уряду, повідомляє The Hill.

"Ми кожного дня сумлінно працювали протягом місяців і тижнів, а протягом останніх кількох днів — буквально цілодобово, щоб виконати цю роботу. Ми дуже оптимістично налаштовані", - сказав Джонсон журналістам на галявині Білого дому після зустрічі із президентом Байденом.

Цей позитивний прогноз з'явився за три дні до крайнього терміну часткового фінансування уряду, коли мають бути прийняті чотири з 12 щорічних законопроектів про витрати. Якщо Конгрес не ухвалить ці законопроекти, безліч програм і відомств буде закрито. Решта вісім законопроектів втратять чинність 8 березня.

Нагадаємо, сьогодні, 27 лютого, президент США Джо Байден збирав у Білому домі лідерів Конгресу. Головними темами переговорів мали стати уникнення шатдауну та допомога Україні.

Байдендопомога УкраїніКонгрес США

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