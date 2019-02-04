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Байдена вдруге звинуватили в домаганнях

За словами 43-річної Емі Лаппос, Байден потерся з нею носами на публічній події в Грінвічі, штат Коннектикут
Ще одна жінка звинуватила колишнього віце-президента США Джо Байдена в "неприпустимих доторках", які він дозволив собі у 2009 році.
Байдена вдруге звинуватили в домаганнях кадр з відео

"Це не було сексуально, але він схопив мене за голову. Він поклав руку на мою шию і потягнув мене до себе, щоб потертися носами. Коли він потягнув мене, я думала, що він поцілує мене в губи", - розповіла жінка, повідомляє Reuters.

Лаппос написала про це в групі "Жінки Коннектикуту в політиці" в неділю - після того, як про домагання Байдена заявила колишня член Асамблеї штату Невада Люсі Флорес.

 
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02 04 2019 11:52
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