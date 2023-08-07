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Baykar отримала найбільший експортний контракт в історії Туреччини

07 серпня 2023, 12:51
Baykar отримала найбільший експортний контракт в історії Туреччини
Фото: Baykar
Компанія Baykar підписала угоду про експорт та співпрацю з Міноборони Саудівської Аравії.

Угода стала найбільшим в історії Туреччини експортним контрактом в оборонній та аерокосмічній галузі.

Про це компанія Baykar написала в Тwitter

"Підписавши з Саудівською Аравією найбільшу експортну угоду в галузі оборони та аерокосмічної галузі в історії нашої країни, ми також уклали Угоду про локалізацію технологій для Bayraktar AKINCI з SAMI Defense, дочірня компанія Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії", - йдеться в дописі. 

Угоду підписали і турецькі компанії ASELSAN і ROKETSAN.

"Ми ділилися і продовжуватимемо ділитися інноваційними технологіями, включаючи Bayraktar AKINCI. Розробка такої високотехнологічної платформи як Bayraktar AKINCI є без сумніву неоціненною. Bayraktar AKINCI не є звичайною зброєю чи літальним апаратом. Це розумний літаючий робот, оснащений десятками комп’ютерів, десятками тисяч рядків коду та штучним інтелектом… Ми координуємо необхідні кроки по проєкту із установами Саудівської Аравії, регуляторами та місцевою промисловістю", - заявив генеральний директор компанії Baykar Халюк Байрактар на церемонії підписання. 

Нещодавно компанія Baykar заявила, що безкоштовно передала Україні два "Байрактари". 

ТуреччинаСаудівська АравіяконтрактBaykar

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