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ТЕХНОЛОГІЇ

Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два "Байрактари"

25 січня 2023, 19:21
Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два
джерело t.me/DIUkraine/1915
Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - написали у ГУР.

Як повідомлялося раніше, в Україні завершили проєкт заводу з виробництва дронів Bayraktar.

міноборониBaykar

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