В Україні завершили проєкт заводу з виробництва дронів Bayraktar

За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, проєкт заводу з виробництва турецьких безпілотників Bayraktar TB2 вже завершено, також підготовлена необхідна юридична база.

Про це дипломат сказав на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" у вівторок.

"На сьогодні сформовано всю правову базу, уже, як ви знаєте, ратифікована відповідна міжнародна угода, є компанія, яка зараз діє в Україні, вона завершила підготовку фізичного проєкту.Ми очікуємо, що завод запрацює протягом двох наступних років і почне випускати вироби з українськими комплектуючими", – зазначив Боднар.

Він нагадав, що днями безпілотний винищувач Kızılelma з українським двигуном, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов друге льотне випробування.

"Це є свідченням того, наскільки тісно ми співпрацюємо і приносимо конкретні результати, зокрема, сподіваюсь, для майбутнього зміцнення безпеки України", – сказав дипломат.

Угода між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar, була підписана президентами двох країн ще в лютому 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення рф.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, безпілотники, що вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

Раніше повідомлялось, що санкції ЄС мають вдарити по російському виробництву зброї.