Baykar випробовує далекобійні ракети для дронів
Турецька компанія Baykar провела успішні випробування нової надзвукової ракети IHA-230.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Вказано, що ракети запускав ударний безпілотник Bayraktar Akinci. Вони уразили цілі на відстані 155 кілометрів.
Ракету IHA-230 розробила компанія Roketsan, яка являє собою балістичну ракету класу "повітря-земля", здатну уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності понад 150 кілометрів залежно від висоти і швидкості пуску.
Ракета може бути оснащена осколковою боєголовкою, а також бронебійною і термобаричною бойовою частиною, що дає змогу ракеті ефективно уражати широкий спектр цілей – від радарів і систем ППО до командних пунктів, легкоброньованої техніки та морських об'єктів.
Раніше також стало відомо, що турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні.