Baykar випробовує далекобійні ракети для дронів

Новітня ракета IHA-230 здатна уражати об'єкти наземного і морського базування на відстані 150 км.

Турецька компанія Baykar провела успішні випробування нової надзвукової ракети IHA-230.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вказано, що ракети запускав ударний безпілотник Bayraktar Akinci. Вони уразили цілі на відстані 155 кілометрів.

Ракету IHA-230 розробила компанія Roketsan, яка являє собою балістичну ракету класу "повітря-земля", здатну уражати об'єкти наземного і морського базування на дальності понад 150 кілометрів залежно від висоти і швидкості пуску.

Ракета може бути оснащена осколковою боєголовкою, а також бронебійною і термобаричною бойовою частиною, що дає змогу ракеті ефективно уражати широкий спектр цілей – від радарів і систем ППО до командних пунктів, легкоброньованої техніки та морських об'єктів.

Раніше також стало відомо, що турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні.