Турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні
Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.
Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.
За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується, і для завершення будівництва "нам потрібно близько 12 місяців", після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.
"Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей", – сказав він.
Гендиректор Baykar зазначив, що завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їхня конкретна модель – TB2 чи TB3 – поки не обрана.
Відповідаючи на питання про те, чи загрожує планам Baykar повномасштабна війна в Україні, Халук Байрактар сказав, що плани "цілковито рухаються вперед" і "ніщо" не може їх зупинити.
Раніше повідомлялось, що українська атака могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника.