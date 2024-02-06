Турецький виробник безпілотників Baykar починає будівництво заводу в Україні

За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується.

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується, і для завершення будівництва "нам потрібно близько 12 місяців", після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.

"Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей", – сказав він.

Гендиректор Baykar зазначив, що завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їхня конкретна модель – TB2 чи TB3 – поки не обрана.

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує планам Baykar повномасштабна війна в Україні, Халук Байрактар сказав, що плани "цілковито рухаються вперед" і "ніщо" не може їх зупинити.

Раніше повідомлялось, що українська атака могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника.