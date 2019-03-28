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BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю і виплатить компенсацію

Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили
Британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.
BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю і виплатить компенсацію Фото: "Інтерфакс-Україна"

Ідеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, що у 2018 році Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.

У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на сайті BBC.

 

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28 03 2019 13:40
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