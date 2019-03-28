НОВИНИБританська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
BBC вибачилося перед Порошенком за неправдиву статтю і виплатить компенсацію
Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили
Фото: "Інтерфакс-Україна"
Ідеться про текст, у якому йшлося про те, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів.
Нагадаємо, що у 2018 році Президент Петро Порошенко подав позов проти ВВС за наклеп через матеріал про те, що посередники українського керівника заплатили щонайменше $400 тисяч за першу зустріч з Дональдом Трампом.
У позові йдеться, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення, і ця історія залишається доступною на сайті BBC.
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