Бекешкіна пояснила, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком
"Дебати не дуже вигідні Зеленському. Виборці Порошенка знають, що він пропонує, виборці Зеленського - не знають", - сказала Ірина Бекешкіна на прес-конференції в понеділок, інформує LIGA.net.
Соціолог зазначила, що більшість виборців Зеленського підтримує євроінтеграцію, а з приводу курсу в НАТО його виборці із західних і центральних регіонів дотримуються однієї думки, тоді як з південних і східних - іншої.
"Можливо, якщо буде визначеність (в заявах Зеленського, - ред.) з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату", - пояснила Бекешкіна.
Вона додала, що можливо тому екс-шоумен уникатиме чітких дебатів.
Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.
Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.
У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".
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