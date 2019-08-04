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Бекешкіна пояснила, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком

За її словами, лідерство Зеленського пов'язано з тим, що виборець "сам собі уявляє, що робитиме кандидат", оскільки той відмовчується
Директор соціологічної компанії Фонд "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що екс-шоумен Володимир Зеленський може уникати дебатів з чинним главою держави Петром Порошенком, оскільки побоюється втратити частину виборців після того, як озвучить свої плани на посаді президента.
Бекешкіна пояснила, чому Зеленський уникає дебатів з Порошенком Ірина Бекешкіна Фото: zik.ua

"Дебати не дуже вигідні Зеленському. Виборці Порошенка знають, що він пропонує, виборці Зеленського - не знають", - сказала Ірина Бекешкіна на прес-конференції в понеділок, інформує LIGA.net.

Соціолог зазначила, що більшість виборців Зеленського підтримує євроінтеграцію, а з приводу курсу в НАТО його виборці із західних і центральних регіонів дотримуються однієї думки, тоді як з південних і східних - іншої.

"Можливо, якщо буде визначеність (в заявах Зеленського, - ред.) з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату", - пояснила Бекешкіна.

Вона додала, що можливо тому екс-шоумен уникатиме чітких дебатів.

Раніше, кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав Петра Порошенка на дебати перед другим туром президентських виборів і дав йому 24 години на рішення. Зеленський наголосив, що дебати мають відбутися на стадіоні "Олімпійський", у присутності усіх охочих журналістів і каналів.

Зеленський вказав, що Порошенко з поваги до принаймні третини громадянмає сказати, що йде на дебати не з "бидлом", не з "маріонеткою Кремля чи Коломойського", не з "клоуном", не з "ватніком", а з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

У відповідь чинний глава держави та кандидат у президенти України Петро Порошенко заявив, що "дебати можуть відбутися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах", але він готовий провести дебати з Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський".

 

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08 04 2019 16:57
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