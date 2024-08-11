Беларускі Гаюн: на території Білорусі дронів виявлено не було

А заяви Лукашенка – нісенітниця.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" заявляє, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних безпілотників, попри заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це Беларускі Гаюн написав в Telegram-каналі.

"За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було", - йдеться в дописі.

В моніторингову проєкті дордали, що жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.

"Із чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - додали в проєкті.

Крім того, 11 серпня, білорусь пригрозила закрити посольство України.