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Беларускі Гаюн: на території Білорусі дронів виявлено не було

11 серпня 2024, 18:08
Беларускі Гаюн: на території Білорусі дронів виявлено не було
Фото: УНН
А заяви Лукашенка – нісенітниця.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" заявляє, що 9 серпня під час вильотів білоруської авіації не було виявлено жодних безпілотників, попри заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це Беларускі Гаюн написав в Telegram-каналі. 

 "За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було", - йдеться в дописі. 

В моніторингову проєкті дордали, що жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або гелікоптера МІ-24 не здійснювалося.

"Із чого випливає, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - додали в проєкті. 

Крім того, 11 серпня, білорусь пригрозила закрити посольство України.

 

Білорусьвійна в Україні

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