білорусь пригрозила закрити посольство України

Мінськ передав Києву відповідну ноту.

Тимчасово повірену у справах України в білорусі Ольгу Тимуш викликали до МЗС бр після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про зафіксовані в бр українські дрони.

Про це пише білоруське державне агентство Белта з посиланням на пресслужбу МЗС білорусі.

Відомство білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні посольства України.

Українській стороні "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - йдеться в заяві.