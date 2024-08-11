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білорусь пригрозила закрити посольство України

11 серпня 2024, 09:58
білорусь пригрозила закрити посольство України
Фото: EPA/UPG
Мінськ передав Києву відповідну ноту.

Тимчасово повірену у справах України в білорусі Ольгу Тимуш викликали до МЗС бр після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про зафіксовані в бр українські дрони. 

Про це пише білоруське державне агентство Белта з посиланням на пресслужбу МЗС білорусі.

Відомство білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні посольства України. 

Українській стороні "було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України".

"Особливо було вказано на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлено питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську", - йдеться в заяві.

Також днями Британія оголосила про нові санкції проти білорусі.
безпілотникипосольствобіллорусь

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