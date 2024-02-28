Бельгія фінансуватиме закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС

Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.

Бельгія профінансує чеську ініціативу закупівлі 800 тисяч снарядів для України за межами Європи.

Про це у Twitter (X) заявив бельгійський прем’єр Александр де Кроо.

За його словами, Бельгія профінансує чеську ініціативу на 200 мільйонів євро, тому протягом наступних тижнів в Україну надійде більше боєприпасів.

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з тими жертвами, на які Україна йде щодня. Але ми можемо дати президенту Зеленському те, що він просить — більше зброї для захисту від російського агресора", — зазначив він.

Раніше глава уряду Чехії Петр Фіала повідомив, що 15 європейських країн підтримують чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України за межами Європи.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що країна передасть Україні F-16 до 2025 року.