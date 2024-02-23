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Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

23 лютого 2024, 15:38
Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року
джерело wikipedia
Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що країна передасть Україні F-16 до 2025 року.

Про це сьогодні він сказав у Варшаві під час спільної для преси заяви з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, пише агенція Інтерфакс

"Бельгія є частиною Коаліції F-16 - ми надаємо можливості для навчання зараз. І ми зможемо надати Україні F16 до 2025 року", - сказав де Кроо.

Він запевнив, що Бельгія зробить усе можливе, щоб ще більше підтримати Україну на її шляху до перемоги.

Крім того прем'єр нащада про ухвалений цієї п'ятниці 13-й пакет санкцій для росії, де Кроо наголосив, що це ще раз показує, що 27 країн - членів ЄС єдині в нашій підтримці України.

Нагадаємо, що сьогодні Євросоюз схвалив 13-й пакет санкцій проти росії

 

БельгіяF-16

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