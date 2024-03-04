Бельгія готова розглянути передачу Україні конфіскованих росактивів – Шмигаль

Шмигаль розповів, що це питання вже обговорювалося під час візиту до Києва прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо.

Бельгія отримала до бюджету 1,7 мільярда євро прибутків із заморожених російських активів. Частину коштів було скеровано на підтримку біженців, ще частину Бельгія може виділити на оборонні потреби України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.

"Цього року я впевнений ми частину цих грошей отримаємо для ефективного використання. Але загалом Бельгія готова розглядати конфіскацію російських активів і передачі їх в Україну", — сказав він.

Шмигаль розповів, що це питання вже обговорювалося під час візиту до Києва прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо.

"Безумовно, не всі деталі я можу зараз озвучити, але Бельгія готова нас потужно підтримати, зокрема й за ці гроші. Але, безумовно, ці гроші порівняно з 200 млрд євро, які заблоковані на рахунках у Бельгії, незначні", – сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що загалом Бельгія готова разом із партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні. За його словами, механізми передачі країни будуть опрацьовувати протягом року.

"Розпочнемо ми цю роботу з весняних зустрічей на базі МВФ і Світового банку у Вашингтоні й далі продовжуватимемо на всіх майданчиках, включно з нашою конференцією з відновлення в Берліні, я вважаю, що це має бути ключовою темою", – констатував Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне вивчити питання, чому зростає експорт російських товарів до ЄС уже після широкомасштабного вторгнення.