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ПОЛІТИКА

Шмигаль вважає, що необхідно ретельно вивчити причини зростання експорту російських товарів до ЄС

04 березня 2024, 16:15
Шмигаль вважає, що необхідно ретельно вивчити причини зростання експорту російських товарів до ЄС
Шмигаль фінансовий рамштайн
Шмигаль зазначив, що цей експорт включає такі товари, як зерно та інші агропродукти, що приносять значні доходи російському бюджету.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає за необхідне вивчити питання, чому зростає експорт російських товарів до ЄС уже після широкомасштабного вторгнення.

Він висловив цю позицію під час щорічної пресконференції, присвяченої огляду роботи уряду за останні 4 роки, повідомляє Укрінформ.

За його словами, дивовижною є тенденція зростання експорту з росії до країн ЄС, навіть у контексті воєнних дій, санкцій та перешкод на кордоні. Шмигаль зазначив, що цей експорт включає такі товари, як зерно та інші агропродукти, що приносять значні доходи російському бюджету. Він підкреслив, що це також може вплинути на українських та польських фермерів, які конкурують на цьому ринку. Шмигаль закликав розглянути це питання і шукати відповідні рішення разом з польськими партнерами та Європейською комісією.

"Тобто якщо сьогодні стоїть питання, хто має бути на європейському ринку: український фермер, польський фермер чи російські компанії агропромислові, то тут відповідь очевидна. Тому треба шукати цей механізм, ми до цього закликали наших польських друзів і закликаємо Єврокомісію", - сказав керівник уряду.

Також Шмигаль зауважив, що незважаючи на протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги в Україну не фіксують.

"Дуже важливо, що, незважаючи на протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. І це важливо для того, щоб уникнути маніпуляцій", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, польські фермери вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Вони ускладнили рух вантажівок через пункти пропуску, що впливає на український експорт та імпорт.

ЄСПольщакордонфермеритовариШмигальрф тероризм

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