Бельгія готує військову допомогу Україні на 12 млн євро

Бельгія планує надати великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму Україні.

Про це пише видання De Tijd.

Міністерка оборони Людовін Дедондер повідомила, що Бельгія хоче доставити нову партію військової допомоги Україні, яка веде контрнаступальні дії. Йдеться про великокаліберні кулемети та боєприпаси, а також "нелетальне спорядження" на зиму.

За словами міністерки, за останні тижні українській армії вдалося відвоювати у росіян солідний шмат території, чому можна лише аплодувати.

"Але ми маємо бути обережними, росіяни ще можуть збільшити свою міць. Нам потрібно підтримувати українців більше, ніж будь-коли, і ми продовжимо це робити", - сказала Дедондер.

У п’ятницю уряд Бельгії затвердить новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро. За словами Дедондер, це необхідно зробити терміново, оскільки зима наближається.

"Наближаються зимові місяці з холодом, брудом та морозом. У таких умовах важко досягти прогресу. Лінія фронту має рухатися. На початку 2023 року Бельгія також надасть машини швидкої допомоги та вантажівки для медичної евакуації", - сказала Дедондер.

Раніше повідомлялось, що Бельгія виділяє 8 млн євро для допомоги українській армії.