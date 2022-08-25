Бельгія виділяє 8 млн євро для допомоги українській армії

Бельгія надасть українським Збройним Силам військової допомоги на 8 мільйонів євро.

Про це повідомляється в комюніке уряду, передає The Brussels Times.

"Бельгія надасть допомогу на 8 млн євро українським Збройним Силам для постачання каналами НАТО матеріалів для надання першої (медичної) допомоги, зимового одягу, приладів нічного бачення та лікарських засобів", – йдеться в урядовому повідомленні.

"Зима обіцяє стати потенційно вирішальною фазою конфлікту", – прокоментувала цю допомогу голова МЗС Бельгії Аджа Лабіб.

У зв’язку з цим, за її словами, важливо екіпірувати українських військових необхідним оснащенням.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії.