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Бельгія виділяє 8 млн євро для допомоги українській армії

Бельгія надасть українським Збройним Силам військової допомоги на 8 мільйонів євро.
Бельгія виділяє 8 млн євро для допомоги українській армії Фото: Google

Про це повідомляється в комюніке уряду, передає The Brussels Times.

"Бельгія надасть допомогу на 8 млн євро українським Збройним Силам для постачання каналами НАТО матеріалів для надання першої (медичної) допомоги, зимового одягу, приладів нічного бачення та лікарських засобів", – йдеться в урядовому повідомленні.

"Зима обіцяє стати потенційно вирішальною фазою конфлікту", – прокоментувала цю допомогу голова МЗС Бельгії Аджа Лабіб.

У зв’язку з цим, за її словами, важливо екіпірувати українських військових необхідним оснащенням.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії.

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25 08 2022 21:24
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