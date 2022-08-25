НОВИНИБельгія надасть українським Збройним Силам військової допомоги на 8 мільйонів євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бельгія виділяє 8 млн євро для допомоги українській армії
Фото: Google
Про це повідомляється в комюніке уряду, передає The Brussels Times.
"Бельгія надасть допомогу на 8 млн євро українським Збройним Силам для постачання каналами НАТО матеріалів для надання першої (медичної) допомоги, зимового одягу, приладів нічного бачення та лікарських засобів", – йдеться в урядовому повідомленні.
"Зима обіцяє стати потенційно вирішальною фазою конфлікту", – прокоментувала цю допомогу голова МЗС Бельгії Аджа Лабіб.
У зв’язку з цим, за її словами, важливо екіпірувати українських військових необхідним оснащенням.
Раніше повідомлялось, що ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії.
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25 08 2022 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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