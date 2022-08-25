RSS
НОВИНИ

ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії

Румунія передала Збройним Силам України п'ятий пакет військової допомоги. Туди увійшли боєприпаси, стрілецька зброя та запчастини для військового обладнання.
ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії Фото: з вільного доступу

Про це повідомив в Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

За словами глави МОУ, він вже зв'язався з румунським колегою Василе Динку і подякував за підтримку зусиль України у визвольній війні проти російських окупантів.

"Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння", – розповів Резніков про допомогу румунського народу.

Динку написав у Twitter, що півроку тому війна в Європі "здавалася абстрактною", але сьогодні "в самому розпалі абсурдна війна, яка принесла страждання, сльози і кров невинним людям".

"Румуни підтримують український народ. Дай Бог Україні миру і свободи!",- додав він.

Раніше повідомлялось, що Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2022 19:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

Пиво футболу та пиво перемоги. Чи не забракне його через війну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.