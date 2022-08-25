ЗСУ отримали новий пакет військової допомоги від Румунії
Про це повідомив в Twitter міністр оборони Олексій Резніков.
За словами глави МОУ, він вже зв'язався з румунським колегою Василе Динку і подякував за підтримку зусиль України у визвольній війні проти російських окупантів.
"Це сотні одиниць стрілецької зброї, десятки тисяч таких необхідних боєприпасів і запасних частин для різного озброєння", – розповів Резніков про допомогу румунського народу.
Динку написав у Twitter, що півроку тому війна в Європі "здавалася абстрактною", але сьогодні "в самому розпалі абсурдна війна, яка принесла страждання, сльози і кров невинним людям".
"Румуни підтримують український народ. Дай Бог Україні миру і свободи!",- додав він.
Раніше повідомлялось, що Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.
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