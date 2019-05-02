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Бельгія: міністр пішла у відставку через те, що назвала кліматичні протести змовою

"Багато людей у цих маршах не розуміють, що вони є частиною системи, яка є підставою"
Міністр навколишнього середовища Бельгії Жоке Шовліге пішла у відставку після своєї заяви про те, що масові демонстрації на захист клімату в Бельгії останніми тижнями є змовою.
Бельгія: міністр пішла у відставку через те, що назвала кліматичні протести змовою Фото з вільних джерел

Раніше вона відмовлялася піти у відставку, хоча і визнала, що не отримала від спецслужб інформації на підтвердження своїх слів про змову, повідомляє AP.

Шовліге змусили подати у відставку на зустрічі з її партійним керівництвом.

"Я сказала дещо, що було неправильним," - заявила вона, наполягаючи, що не мала наміру брехати.

Опозиція висловила своє обурення її заявою і використанням назви державної безпекової організації для брехні.

За останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій країні з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовліге.

Спочатку міністр вітала марші, але вихідними вона сказала: "Багато людей у цих маршах не розуміють, що вони є частиною системи, яка є підставою". Вона додала, що "про це мені сказала державна безпека".

Нагадаємо, що понад 10 тисяч учнів знову пропустили школу в Бельгії, щоб приєднатися до демонстрації, яка вимагала посилення захисту клімату земної кулі.

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05 02 2019 23:15
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