Бельгія: міністр пішла у відставку через те, що назвала кліматичні протести змовою
Раніше вона відмовлялася піти у відставку, хоча і визнала, що не отримала від спецслужб інформації на підтвердження своїх слів про змову, повідомляє AP.
Шовліге змусили подати у відставку на зустрічі з її партійним керівництвом.
"Я сказала дещо, що було неправильним," - заявила вона, наполягаючи, що не мала наміру брехати.
Опозиція висловила своє обурення її заявою і використанням назви державної безпекової організації для брехні.
За останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій країні з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовліге.
Спочатку міністр вітала марші, але вихідними вона сказала: "Багато людей у цих маршах не розуміють, що вони є частиною системи, яка є підставою". Вона додала, що "про це мені сказала державна безпека".
Нагадаємо, що понад 10 тисяч учнів знову пропустили школу в Бельгії, щоб приєднатися до демонстрації, яка вимагала посилення захисту клімату земної кулі.
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