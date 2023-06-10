Бельгія передасть допомогу €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Додатково для України закуплять генератори.

Бельгія передасть Україні термінову гуманітарну допомогу на суму 350 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області.

Про це повідомляє бельгійське Міністерство закордонних справ.

"Україна закликала надати додаткову екстрену допомогу через різні канали, включаючи Європейський механізм цивільного захисту (UCPM). Більше року країні доводиться справлятися з масштабним конфліктом, що призвело до величезної потреби в гуманітарній допомозі. Крім того, прорив дамби Нова Качовка спричинив масштабні повені, що поставило під загрозу тисячі людей. Наразі із затоплених районів евакуювали понад 6 тисяч осіб. Повідомляється, що від повені постраждали щонайменше 42 тисячі людей" - ідеться в повідомленні.

Міністерство оборони Бельгії також надасть харчування для переміщених осіб, яке буде доставлено компанією B-FAST.

"Крім того, на підставі офіційного запиту, отриманого через європейський координаційний механізм, B-FAST було доручено закупити генератори на суму 1,5 млн євро в консультації з міністром енергетики Тінне Ван дер Стретен. Ці кошти дадуть змогу B-FAST спрямувати генератори для подолання багатьох труднощів, що виникли в районах, які постраждали від повені", - сказали в МЗС.

B-FAST та FPS Health наразі контактують із Міністерством охорони здоров'я України через UCPM для задоволення потреб, і FPS Health надасть Україні медичне обладнання на суму 1,6 млн євро (ліки, вироби медичного призначення, резервуари для зберігання питної води).

До того ж, з оголошеного раніше пакета гуманітарної допомоги для України на поточний рік (24 млн євро) 7 млн євро піде до Гуманітарного фонду ООН для України (УКГВ) через Генеральний директорат зі співробітництва з метою розвитку.

Нагадаємо, Молдова направить до України допомогу для ліквідації наслідків підриву ГЕС.