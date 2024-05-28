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ПОЛІТИКА

Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

28 травня 2024, 10:53
Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року
Перші літаки мають відправити до кінця 2024-го, але їхню точну кількість не уточнили.

Бельгія візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб, повідомляє RTL.

Вона зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року".

За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами міністра, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора владіміра путіна, сповненого рішучості, за її словами, відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.

Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні, Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошували точну кількість винищувачів.

Українські військові пілоти й техніки вже проходять навчання у США, Британії, Франції, Данії та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 і 12 підготовлених пілотів уже влітку 2024 року.

БельгіяF-16війна в Україні

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