Бельгія передасть Україні податки із заморожених російських активів — €1,7 мільярда

Кошти з російських активів підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку макроекономіки України.

У 2024 році Бельгія передасть на допомогу Україні €1,7 мільярда — це податки з доходів від заморожених російських активів.

Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Александр Де Кро на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, передає ЄП.

"Ми тут у Бельгії маємо оподаткування з тих заморожених активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки з прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року", - зазначив прем'єр.

Він додав, що кошти з російських активів підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку макроекономіки України.

Президент України Володимир Зеленський подякував Де Кроо за ініціативу та наголосив, що Бельгія - перша країна, яка використає заморожені російські активи на користь України.

"Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку нашої держави, проекти швидкої відбудови. Ми б хотіли вже використовувати ці гроші. Перші кошти 1,7 млрд євро будуть використовуватися вже наступного року", - сказав глава держави.

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центробанку рф на €200 млрд. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.