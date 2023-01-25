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ПОЛІТИКА

Бельгія підготує новий пакет військової допомоги Україні

25 січня 2023, 15:42
Бельгія підготує новий пакет військової допомоги Україні
Фото: EPA
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запропонує уряду виділити Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть системи ППО, протитанкова зброя, а також боєприпаси.

Про це повідомляє RTL.

"Цієї п'ятниці на засіданні уряду я збираюся запропонувати нову допомогу саме для задоволення нагальних потреб українців щодо ППО та протитанкової зброї, а також щодо боєприпасів", – заявила міністерка.

Водночас, за її словами, танки до пакету допомоги не увійдуть, оскільки Бельгія не має німецьких Leopard 2. Десять років тому країна вирішила продати їх через закінчення експлуатації.

Як зазначила Дедондер, такі танки можна було придбати для України, проте зараз бельгійські компанії ставлять на них "необґрунтовану" ціну.

"Ціна перепродажу – 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і не проходили реставраційних робіт", – зауважила вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні своїх танків

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