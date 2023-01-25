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ПОЛІТИКА

Уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні своїх танків

25 січня 2023, 13:25
Уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні своїх танків
Фото: dw.com
Німеччина поставить Україні 14 основних бойових танків Leopard 2 A6, заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт.

Також Німеччина дала дозвіл іншим державам на поставку в Україну власних танків Leopard, йдеться у повідомленні німецького уряду. 

Під час засідання уряду Німеччини у середу, 25 січня, канцлер Олаф Шольц заявив, що його країна продовжить збільшувати військову підтримку України. Тоді ж було прийнято рішення щодо надання Збройним силам України основних бойових танків Leopard.

"Це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в рамках скоординованої міжнародної домовленості", – заявив Шольц.

В якості першого кроку Німеччина надасть Україні 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські партнери теж передадуть танки Leopard 2.

Заявлено, що тренування українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині. Окрім навчання, пакет включатиме логістику, боєприпаси та обслуговування системи.

Також Німеччина видасть відповідні дозволи на передачу країнам-партнерам, які бажають поставити танки Leopard 2 зі своїх запасів для України.

Як зазначають німецькі ЗМІ, вирішальним поштовхом для уряду Шольца стала обіцянка Вашингтона надіслати в Україну 30 основних бойових танків США Abrams.

Нагадаємо, Іспанія може долучитися до постачання танків Leopard до України

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