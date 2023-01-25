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ПОЛІТИКА

Іспанія може долучитися до постачання танків Leopard до України – ЗМІ

25 січня 2023, 12:39
Іспанія може долучитися до постачання танків Leopard до України – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2 після того, як Берлін прийняв рішення - оскільки прем’єр Педро Санчес у цьому питанні готовий був діяти лише в коаліції.

Про це повідомила іспанська газета El Pais.

Журналісти дізналися, що Міноборони та МЗС Іспанії обдумують, яким може бути їхній внесок – у формі танків чи фінансового сприяння тому, щоб Україна отримала танки від іншої країни. 

Іспанія – одна з європейських країн, які мають найбільше Leopard 2: загалом 347, але різних модифікацій. З них 239 машин – Leopard 2E, модифікація, яку розробили для Іспанії, відома також як 2A6E; ще більше сотні – Leopard 2 A4, викуплені у Німеччини у 1995 році. Приблизно половина усіх цих танків стоять на консервації у частково розібраному вигляді.

Раніше неофіційно повідомлялося, що на останній зустрічі формату "Рамштайн" 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2 за умови, що уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні бойові танки Leopard 2

ІспаніятанкиLeopard 2коаліція

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