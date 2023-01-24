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12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2 – ЗМІ

24 січня 2023, 18:45
12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2 – ЗМІ
Фото: tagesspiegel.de
Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") минулого тижня дванадцять країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2.

Про це в інтерв’ю ABC News повідомив високопоставлений український чиновник.

За словами джерела, окрім Польщі та Фінляндії, які публічно погодились передати частину своїх Leopard 2, Іспанія, Нідерланди і Данія також готові надати танки. Однак для того, щоб "танкова коаліція" могла продовжити обговорення цього питання, необхідна згода Німеччини.

Як країна-виробник Leopard 2, Німеччина повинна схвалити експортну ліцензію, якщо країни хочуть поставити частину своїх танків до третьої країни.

Український співрозмовник ABC News пояснив, що запаси боєприпасів для танків радянських часів в Україні закінчуються, й вона не в змозі виробляти нові боєприпаси, "тому це змусило нас знайти альтернативний шлях".

Він відзначив рішення Британії надати 14 своїх танків Challenger 2, стверджуючи, що це допомогло "пробити стіну" в питанні постачання танків з інших країн.

У вівторок стало відомо, що Німеччина отримала запит Польщі про реекспорт в Україну танків Leopard 2. В німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

Нагадаємо, уряд ФРН, ймовірно, надасть Польщі дозвіл на відправку танків німецького виробництва Leopard в Україну уже цю середу, 25 січня

допомогатанкиLeopard 2

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