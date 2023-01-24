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ПОЛІТИКА

Цього тижня Німеччина дасть Польщі дозвіл на відправку танків в Україну – ЗМІ

24 січня 2023, 18:11
Цього тижня Німеччина дасть Польщі дозвіл на відправку танків в Україну – ЗМІ
Фото: dw.com
Уряд ФРН, ймовірно, надасть Польщі дозвіл на відправку танків німецького виробництва Leopard в Україну уже в цю середу, 25 січня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з обговоренням рішення.

У виданні нагадали, що у вівторок Варшава надіслала офіційний запит Берліну щодо отримання дозволу на передачу Leopard у своєму розпорядженні нашим захисникам. Німецький уряд пообіцяв відповісти на прохання "з необхідною терміновістю".

На Шольца посилювався тиск, щоб дозволити союзникам поділитися своїми запасами "Леопардів" Польща тижнями закликала Німеччину відмовитися від обережного підходу, а польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що очікує "швидкого" схвалення.

Нагадаємо, США готові передати Україні 10 танків Abrams

НімеччинаПольщавійнатанки

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