Білоруська армія отримала велику партію танків Т-72БМ2
08 липня 2026, 20:53
Точну кількість бойових машин офіційно не називають.
Білоруським військовим передали перший батальйон модернізованих Державним військово-промисловим комітетом Республіки білорусь танків Т-72БМ2.
Про це держкомітет повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні відбулася церемонія передачі Збройним Силам Республіки Білорусь першого батальйону модернізованих танків Т-72БМ2", – зазначає Держкомвоєнпром.
Точну кількість бойових машин офіційно не називають, але на показаних кадрах можна бачити великий танковий парк. Голова білоруського держкомітету Дмитро Пантус зазначив, що "цей батальйон – перший, але далеко не останній". Він додав, що програма оновлення озброєння та техніки триває.
Т-72БМ2 є результатом глибокої модернізації базового Т-72Б, який отримав оновлення за ключовими напрямками – захистом, вогневою ефективністю та мобільністю.