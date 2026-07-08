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Білоруська армія отримала велику партію танків Т-72БМ2

08 липня 2026, 20:53
Білоруська армія отримала велику партію танків Т-72БМ2
Точну кількість бойових машин офіційно не називають.
Білоруським військовим передали перший батальйон модернізованих Державним військово-промисловим комітетом Республіки білорусь танків Т-72БМ2.
 
Про це держкомітет повідомив у своєму Telegram-каналі. 
 
"Сьогодні відбулася церемонія передачі Збройним Силам Республіки Білорусь першого батальйону модернізованих танків Т-72БМ2", – зазначає Держкомвоєнпром.  
 
Точну кількість бойових машин офіційно не називають, але на показаних кадрах можна бачити великий танковий парк.  Голова білоруського держкомітету Дмитро Пантус зазначив, що "цей батальйон – перший, але далеко не останній". Він додав, що програма оновлення озброєння та техніки триває.
 
Т-72БМ2 є результатом глибокої модернізації базового Т-72Б, який отримав оновлення за ключовими напрямками – захистом, вогневою ефективністю та мобільністю. 
 
Білорусьтанки

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