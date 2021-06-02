Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Бельгія послаблює обмеження: дозволені походи в перукарню і зоопарк

Перукарні в Бельгії можуть відновити роботу з 13 лютого в рамках послаблення обмежень щодо коронавірусу.
Бельгія послаблює обмеження: дозволені походи в перукарню і зоопарк Німеччина, Вісбаден, 21 червня 2014 року. Єнот простягає лапу до дитини, яка відвідує зоопарк міста Вісбаден на півдні Німеччини. Фото: АFР

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з новими заходами уряду, між клієнтами має бути 10-хвилинний розрив, щоб забезпечити чистку та дезінфекцію робочого простору. Домашні візити все ще заборонені, і перукарі можуть працювати лише за попереднім записом.

Інші так звані контактні бізнеси, такі як косметологи, манікюрні салони та масажні кабінети, можуть відкритися з 1 березня.

"Консультаційний комітет [який схвалює будь-які нові заходи] цілком усвідомлює, що фізична допомога відіграє важливу роль у тому, як ми почуваємось", - зазначив прем'єр-міністр Александр Де Кроо. "Це важливий елемент, який повинен допомогти нам пережити ці важкі місяці" – додав він.

Бельгійці також зможуть відвідувати зоопарк з 13 лютого. Парки відпочинку та кемпінги зможуть знову відкритись з 8 лютого.

За словами Де Кроо, ситуація в Бельгії є "змішаною", коли кількість заражень коронавірусом неухильно зростає з грудня, але кількість госпіталізацій та смертей незначним чином зменшується.

Читайте також: У МОЗ розповіли, за яких умов регіони можуть потрапити до "червоної" зони

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2021 11:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

Пандемія погіршила стан демократії у 80 країнах - Freedom House

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.