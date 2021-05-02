У МОЗ розповіли, за яких умов регіони можуть потрапити до "червоної" зони
Про це під час виступу в парламенті розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Громадське".
Україну поділятимуть на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони, де "зелена" - із найменшим рівнем поширення вірусу, а "червона" - із найбільшим.
Уводити "червоний" рівень небезпеки Степанов обіцяє в разі збільшення навантаження на медичну систему. А саме: якщо ліжка з киснем у лікарнях будуть заповнені на 65% або буде зростання на понад 50% кількості госпіталізованих упродовж 7 днів.
За таких умов комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) вводитиме в регіоні посилений карантин до стабілізації ситуації, каже міністр.
Степанов говорить, що наразі в Україні є 66 848 ліжок для пацієнтів із COVID-19, із них понад 56 тисяч забезпечені киснем.
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