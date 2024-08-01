Міністр охорони здоров'я України прокоментував скандал із підрядником для відбудови "Охматдиту"

За словами Ляшко, для проведення ремонтних робіт в "Охматдиті" на тендер відгукнулося 17 компаній. З них 14 зʼявились для проведення конкурсу. Деякі усунули через численні порушення.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко прокоментував скандал із відбудовою дитячої лікарні "Охматдит", де підрядником виявилась фірма, яка запропонувала одні з найвищих цін.

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що договір ще не підписаний, а відомство вивчає можливості переможця тендеру виконати усі роботи з відновлення медичного закладу.

За словами Ляшко, для проведення ремонтних робіт в "Охматдиті" на тендер відгукнулося 17 компаній. З них 14 зʼявились для проведення конкурсу. Деякі усунули через численні порушення.

"Кожен учасник оцінювався за 5 критеріями: співбесіда, оцінка персоналу, оцінка матеріально-технічної бази, досвід, цінова пропозиція. Деякі компанії були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, відкриті кримінальні провадження", — заявив міністр охорони здоровʼя.

Він також повідомив, що робочій групі лікарні рекомендували обрати для виконання робіт переможця тендеру на основі відкритих даних та аналізу. Ляшко додав, що МОЗ звернулося до правоохоронців задля проведення додаткових перевірок через резонанс у суспільстві.

Також міністр охорони здоровʼя повідомив, що завтра, 2 серпня, він разом з керівництвом медзакладу та благодійного фонду "Охматдит" перебуватиме у зруйнованій росіянами київській дитячій лікарні. За його словами, усі охочі о 14:00 зможуть поставити їм запитання.

Проєкт "Наші Гроші" повідомляв, що підрядником з відбудови "Охматдиту" обрали компанію, яка запропонувала одні з найвищих цін – ТОВ "Буд-технолоджі" із Запоріжжя із кошторисом 307 млн грн, що є третім із найдорожчих серед 14 компаній. При цьому зазначається, що "Благодійний фонд "Охматдит" проводив не тендер, а "приватний конкурс, організований із метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".