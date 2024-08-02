Тендер на відбудову Охматдиту скасують і проведуть наново
Тендер на відбудову лікарні "Охматдит" скасують. Натомість МОЗ анонсувало новий конкурс через Prozorro.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру", - заявив він.
Він додав, що на даний момент точних сум сказати не можуть, але всі вони будуть аналізуватись і перевірятись, адже буде враховуватись різниця між капітальних і терміновим ремонтом.
Міністр вважає, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, будуть перераховані на її казначейський рахунок.
Ляшко сказав, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватись наглядовою радою.
Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, міністр охорони здоров'я України прокоментував скандал із підрядником для відбудови "Охматдиту".