Тендер на відбудову Охматдиту скасують і проведуть наново

Новий конкурс на відбудову дитячої лікарні проведуть протягом 7-16 днів.

Тендер на відбудову лікарні "Охматдит" скасують. Натомість МОЗ анонсувало новий конкурс через Prozorro.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"По новому тендеру: я хочу, щоб він оголосився якомога швидше, тому наступного тижня ми створимо наглядово-ревізійну раду, яка затвердить критерії для учасників тендеру", - заявив він.

Він додав, що на даний момент точних сум сказати не можуть, але всі вони будуть аналізуватись і перевірятись, адже буде враховуватись різниця між капітальних і терміновим ремонтом.

Міністр вважає, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, будуть перераховані на її казначейський рахунок.

Ляшко сказав, що кожен крок з грошима та рішеннями буде контролюватись наглядовою радою.

Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, міністр охорони здоров'я України прокоментував скандал із підрядником для відбудови "Охматдиту".