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ПОЛІТИКА

Ердоган наполягає на включенні Туреччини до програм ЄС з оборони та відбудови України

07 березня 2025, 16:16
Ердоган наполягає на включенні Туреччини до програм ЄС з оборони та відбудови України
Фото: aa.com.tr
Він підкреслив, що Анкара вважає необхідним разом з Європою планувати кроки з оборони.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не бачить підстав для невключення Анкари до програм ЄС із закупівлі оборонної продукції та відбудови України. За його словами, спільне планування кроків, що стосуються європейської безпеки, відповідають інтересам як ЄС, так і Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

"Для Туреччини важливе включення до таких механізмів, як Європейський фонд миру, мета якого — відновлення та відродження України", - заявив він.

Ердоган зазначив, що для досягнення справедливого, міцного та гідного миру в Україні потрібен "твердий дипломатичний фундамент", на основі якого сторони сядуть за стіл переговорів. Він додав, що Анкара підтримує якнайшвидше припинення вогню у повітрі та на морі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Туреччина готова відправити свої війська в Україну у рамках потенційної миротворчої місії. Ердоган обговорював це питання під час окремих зустрічей з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС рф Сєргєєм Лавровим.

війнаТуреччинаоборонаРеджеп Таїп Ердоганвідбудовапідтримка України

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