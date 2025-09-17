Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада призначила спецпредставника з питань відбудови України

17 вересня 2025, 09:35
Канада призначила спецпредставника з питань відбудови України
Фото: telegraf.com.ua
Христя Фріланд співпрацюватиме з урядом Канади та українськими лідерами
Христя Фріланд піде з посади міністра транспорту та внутрішньої торгівлі, щоб обійняти посаду спеціального представника Канади з питань відбудови України.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Видання зазначає, що 16 вересня, прем’єр-міністр Канади Марк Карні в своїй заяві повідомив, що Фріланд обійме цю нову посаду, залишаючись членом парламенту. 
 
Карні додав, що вона має "унікальні переваги" для цієї роботи, враховуючи її досвід роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі.
 
В публікації йдеться, що Фріланд публічно покинула перші ряди колишнього прем'єр-міністра Джастіна Трюдо і прискорила його відхід з політики. Однак, вона повернулася в уряд під керівництвом Карні. 
 
Вказується, що в окремій заяві Фріланд поділилася, що не збирається балотуватися на наступних виборах. 
 
"Після 12 насичених років у публічному житті я розумію, що зараз саме час поступитися місцем іншим і шукати для себе нові виклики", - заявила вона. 
 
Видання з посиланням на чиновника з уряду Канади, який побажав зберегти анонімність, зазначає, що в якості спеціального представника по Україні, Фріланд буде безпосередньо співпрацювати з Карні та українськими лідерами над планом відновлення економіки країни. 
 
Додається, що Фріланд також буде налагоджувати зв'язки з канадськими бізнес-лідерами та лідерами профспілок, а також з українською громадою Канади. 
 
В публікації йдеться, що Фріланд має українське коріння та володіє українською мовою. Вона сприяла рішучій підтримці України з боку Канади під час перебування в уряді. 
 
Зазначається, що саме Фріланд допомогла очолити ініціативу міністрів фінансів країн "Великої сімки" щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки України. 
 
Видання вказує, що раніше цього року Фріланд програла Карні боротьбу за лідерство в Ліберальній партії Канади, після того як Трюдо подав у відставку через її звинувачення у тому, що колишній прем'єр-міністр відволікався на "дороговартісні політичні трюки" на тлі падіння рейтингу. 
 
"Я йду не для того, щоб проводити більше часу з родиною, і не тому, що тягар виборної посади занадто важкий для мене. Для мене, мого чудового чоловіка та дітей державна служба була привілеєм, а не жертвою", - сказала Фріланд. 
