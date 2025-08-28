Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Відбудова України приваблює європейських інвесторів – FT

28 серпня 2025, 12:19
Відбудова України приваблює європейських інвесторів – FT
Джерелом коштів стануть уряд і міжнародні донори, включно з ЄС та інституціями на кшталт Світового банку.

Чимало європейських компаній вже придивляються до можливостей в Україні, які можуть відкритися для них під час відбудови після завершення війни.

Про це пише Financial Times.

"Завершення воєн - справа нелегка: за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, 40% конфліктів згасають без формальної угоди. Проте проблиски прогресу в стратегії післявоєнної України дають інвесторам сигнал придивитися до компаній, які можуть отримати вигоду від відбудови країни", - йдеться у матеріалі. 

Зазначається, що за понад три роки з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна зазнала жахливих втрат - і людських, і матеріальних. Згідно з підрахунками українського уряду та багатосторонніх інституцій, загальний рахунок на відбудову та відновлення оцінюється у 524 млрд доларів на найближче десятиліття. 

Джерелом коштів стануть уряд і міжнародні донори, включно з ЄС та інституціями на кшталт Світового банку. Приватний сектор, який уже долучився до ремонтів та інших проєктів, може інвестувати близько 170 млрд доларів, тобто третину від загальної суми.

"Коментарі під час звітів компаній свідчать, що понад сотня фірм уже приглядаються до можливостей в Україні. Відбудова інфраструктури - насамперед енергетики, транспорту й житла - потребує величезної кількості матеріалів і техніки, а також дизайнерів та інженерів", - зазначає видання. 

В Україні можуть також рости та активно розвиватися компанії з відновлювальної енергетики. Адже відновлювати зруйноване потрібно краще й екологічніше. Це означає, наприклад, розвиток вітроенергетики та заміну зруйнованих під час війни багатоквартирних будинків сучасним житлом. 

За даними FT, британська брокерська компанія Panmure Liberum вважає, що європейські компанії отримають непропорційно велику вигоду за рахунок великих інвестицій та досвіду роботи за регіональними стандартами безпеки та екології.

Ще один фактор - географічна близькість. Будівельні матеріали, як-от цемент, важкі й дешеві; перевозити їх на далекі відстані не має сенсу. Тож найбільше замовлень отримають компанії, що працюють в Україні чи у сусідніх країнах Східної Європи.

"Ризики очевидні. Після трьох років війни вартість робочої сили висока, інфляція шалена, а витрати на страхування - життєво важливий елемент кожного проєкту, враховуючи ризик поновлення бойових дій - ще більше збільшують рахунок. Початкові роботи будуть повільними й дорогими, оскільки інфраструктуру доведеться відроджувати з нуля", - ідеться у матеіралі.

Та все ж частину фінансування на відбудову вже забезпечено, і чималий портфель проєктів уже реалізується.

Так, оновлений український уряд під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко презентував Програму дій, у якій відбудова України - один з пріоритетів. У Кабміні зазначали, що в Україні запустять відповідні фонди за участі європейського капіталу (Recovery Facility, Ukraine Fund). Панується, що їхній бюджет складатиме 500 млн євро до кінця 2025 року. Також в Україні запрацював Американсько-Український інвестиційний фонд, в рамках якого планується щонайменше три інвестиційні проєкти.

До завершення війни в Україні ще далеко, але принаймні почали з’являтися ознаки прогресу в цьому питанні.

відбудовавійна в Україніінвестори

Останні матеріали

Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух в Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух в Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Політика
Шведська інфраструктура: сутінки. Швеція вперто ігнорує спроби саботажу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 23:15
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Політика
Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 16:41
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп знов працює на PR-ефект. Тим часом Україна має успіхи на Покровському напрямку і на території росії – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 13:50
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Гра путіна в довгу. Вибіркові поступки з боку Заходу та залізна завіса для росіян – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 26 серпня 2025, 08:08
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється