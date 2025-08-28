Відбудова України приваблює європейських інвесторів – FT

Джерелом коштів стануть уряд і міжнародні донори, включно з ЄС та інституціями на кшталт Світового банку.

Чимало європейських компаній вже придивляються до можливостей в Україні, які можуть відкритися для них під час відбудови після завершення війни.

Про це пише Financial Times.

"Завершення воєн - справа нелегка: за даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, 40% конфліктів згасають без формальної угоди. Проте проблиски прогресу в стратегії післявоєнної України дають інвесторам сигнал придивитися до компаній, які можуть отримати вигоду від відбудови країни", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за понад три роки з моменту повномасштабного російського вторгнення Україна зазнала жахливих втрат - і людських, і матеріальних. Згідно з підрахунками українського уряду та багатосторонніх інституцій, загальний рахунок на відбудову та відновлення оцінюється у 524 млрд доларів на найближче десятиліття.

Джерелом коштів стануть уряд і міжнародні донори, включно з ЄС та інституціями на кшталт Світового банку. Приватний сектор, який уже долучився до ремонтів та інших проєктів, може інвестувати близько 170 млрд доларів, тобто третину від загальної суми.

"Коментарі під час звітів компаній свідчать, що понад сотня фірм уже приглядаються до можливостей в Україні. Відбудова інфраструктури - насамперед енергетики, транспорту й житла - потребує величезної кількості матеріалів і техніки, а також дизайнерів та інженерів", - зазначає видання.

В Україні можуть також рости та активно розвиватися компанії з відновлювальної енергетики. Адже відновлювати зруйноване потрібно краще й екологічніше. Це означає, наприклад, розвиток вітроенергетики та заміну зруйнованих під час війни багатоквартирних будинків сучасним житлом.

За даними FT, британська брокерська компанія Panmure Liberum вважає, що європейські компанії отримають непропорційно велику вигоду за рахунок великих інвестицій та досвіду роботи за регіональними стандартами безпеки та екології.

Ще один фактор - географічна близькість. Будівельні матеріали, як-от цемент, важкі й дешеві; перевозити їх на далекі відстані не має сенсу. Тож найбільше замовлень отримають компанії, що працюють в Україні чи у сусідніх країнах Східної Європи.

"Ризики очевидні. Після трьох років війни вартість робочої сили висока, інфляція шалена, а витрати на страхування - життєво важливий елемент кожного проєкту, враховуючи ризик поновлення бойових дій - ще більше збільшують рахунок. Початкові роботи будуть повільними й дорогими, оскільки інфраструктуру доведеться відроджувати з нуля", - ідеться у матеіралі.

Та все ж частину фінансування на відбудову вже забезпечено, і чималий портфель проєктів уже реалізується.

Так, оновлений український уряд під керівництвом прем'єр-міністерки Юлії Свириденко презентував Програму дій, у якій відбудова України - один з пріоритетів. У Кабміні зазначали, що в Україні запустять відповідні фонди за участі європейського капіталу (Recovery Facility, Ukraine Fund). Панується, що їхній бюджет складатиме 500 млн євро до кінця 2025 року. Також в Україні запрацював Американсько-Український інвестиційний фонд, в рамках якого планується щонайменше три інвестиційні проєкти.

До завершення війни в Україні ще далеко, але принаймні почали з’являтися ознаки прогресу в цьому питанні.