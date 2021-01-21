Депутати різних фракцій закликали заборонити реєстрацію російської вакцини від COVID-19

Депутати різних фракцій підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова і міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо заборони можливої реєстрації російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" один з авторів звернення депутат Ольга Стефанишина, звернення про необхідність вжиття невідкладних заходів для запобігання загрозі національній безпеці України, пов'язаної з можливістю застосування в країні вакцини проти COVID-19 Sputnik V, розробленої російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, вже підписали понад 25 депутатів.

Автори звернення нагадують, що на відміну від низки інших вакцин, які закуповують уряди різних країн світу для вакцинації від COVID-19, безпечність та ефективність вакцини Sputnik V російського виробництва викликає сумніви у деяких міжнародних експертів "через відсутність оприлюднених попередніх результатів останньої фази клінічних випробувань вакцини, сумніви у достовірності матеріалів у відкритому доступі, а також серйозні недоліки самого процесу проведення клінічних випробувань вакцини".

У зверненні наголошується, що національні експерти у сфері державних медзакупівель підтверджують недоцільність закупівлі вакцини Sputnik V в Україні також і з міркувань раціональності та ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, в сегменті векторних вакцин, до яких і входить Sutnik V, присутня значна конкуренція, включаючи, серед іншого, конкуруючі вакцини таких виробників, як AstraZeneca, Johnson&Johnson тощо.

Автори звернення наголошують, що, згідно з чинним законодавством, Кабмін може ініціювати засідання РНБО для розгляду питання загрози нацбезпеці України, пов'язані з можливістю ввезення, реєстрації та застосування в Україні вакцини російського виробництва (зокрема і Sputnik V) та ухвалення рішення про заборону такого ввезення, реєстрації і застосування.

Крім того, автори звернення просять Кабмін включити вакцину Sputnik V до переліку заборонених до ввезення в Україну товарів походженням із РФ.

Пропонується також у разі необхідності включити до переліку санкцій заборону на держреєстрацію вакцини російського виробництва в Україні, заборону ввезення на територію України будь-якої такої вакцини і будь-яких матеріалів, які можуть використовуватися для виробництва такої вакцини на території України незалежно від стадії технологічного процесу виробництва, а також заборонити передання технологій для виробництва.

"Використання вакцини виробництва країни-агресора, яка веде військові дії проти України, є відвертим проявом зневаги до національних інтересів та державного суверенітету України як нації, що перебуває в стані збройного конфлікту з Російською Федерацією", - зазначено у зверненні.

Нагадаємо, що більш як половина росіян не хочуть вакцинуватися "Спутником V"