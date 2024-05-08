AstraZeneca відкликає вакцину від COVID-19 у всьому світі

Після того, як компанія визнала, що її вакцина може викликати побічні ефекти, зокрема утворення тромбів - попит на неї впав.

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що відкликає вакцину проти COVID-19 у всьому світі через "надлишок доступних вдосконалених вакцин" з моменту початку пандемії.

Про це пише новинна агенція Reuters.

AstraZeneca повідомила, що припинить реєстрацію вакцини Vaxzevria в Європі.

"Оскільки з того часу розроблено кілька варіантів вакцин проти COVID-19, з'явився надлишок доступних сучасних вакцин", - йдеться в заяві компанії.

В AstraZeneca зазначили, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається.

В кінці квітня AstraZeneca вперше визнала, що вакцина від COVID-19 може викликати "рідкісні побічні ефекти": утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів у крові.