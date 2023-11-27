Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ЗДОРОВ'Я

Один із засновників BioNTech назвав дату створення вакцини від раку

27 листопада 2023, 20:13
Один із засновників BioNTech назвав дату створення вакцини від раку
Фото: з вільного доступу
Вакцину створено на основі крові та пухлин пацієнта

Один із засновників німецької компанії BioNTech професор Угур Шахін оголосив про успішні результати першого клінічного випробування вакцини проти раку.

Про це повідомляє CNN Türk.

Як пройшло випробування. За даними компанії, пухлини перестали рости майже у всіх пацієнтів і зменшилися майже на дві третини. Для різних клітин застосовувався персоналізований підхід лікування — якщо пухлина невелика, починали з імунотерапії й лікували ракові клітини, що залишилися. 

"Стратегія майбутнього — це комбінована терапія різних підходів, — розповів Шахін і додав, — Ми беремо у пацієнта зразки крові та пухлини, а через чотири тижні вводимо індивідуальну вакцину… В ідеалі - це не сто, а десятки тисяч пацієнтів на рік".

Професор планує отримати дані досліджень для інших терапевтичних підходів протягом 2025-2029 років. Він сподівається, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК ухвалять до 2030 року. 

Шахін розкритикував те, як довго затверджують методи терапії та медикаменти: "Ліки повинні надходити до пацієнтів набагато швидше і в тій формі, яка їм потрібна. Ми дуже довго чекаємо. Необхідна оптимізація процесів від початку розробки до різних етапів клінічних випробувань і фінального схвалення".

У 2020 році компанія BioNTech розробила вакцину від коронавірусу Pfizer. За даними компанії, ефективність вакцини становила 95%. В Україні її активно застосовували для вакцинації після її реєстрації в лютому 2021 року.

Ця публікація не може бути підставою для встановлення будь-яких діагнозів. Якщо ви захворіли або потребуєте діагнозу, зверніться до лікаря!

ракВакцинаBioNTech

Останні матеріали

росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують атакувати майже по всьому фронту. Перевага в повітрі на Херсонщині дозволяє ЗСУ витісняти противника – Том Купер і Дон Гілл
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 23:12
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Технології
Смерть від тисячі порізів. Чорноморський шторм може знищити російські гелікоптери та зробити беззахисними Севастополь і Керченський міст – Трент Теленко
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 16:39
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Політика
Захід повинен скористатися псевдовиборами путіна. Як обернути ці вибори проти нього самого і російського режиму – Івана Страднер та Далібор Рохач
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 12:50
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Авдіївка – нова м'ясорубка росіян. Українці демонструють помірні успіхи на Херсонському та Чорноморському напрямках – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 листопада 2023, 01:06
Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється