Один із засновників BioNTech назвав дату створення вакцини від раку

Вакцину створено на основі крові та пухлин пацієнта

Один із засновників німецької компанії BioNTech професор Угур Шахін оголосив про успішні результати першого клінічного випробування вакцини проти раку.

Про це повідомляє CNN Türk.

Як пройшло випробування. За даними компанії, пухлини перестали рости майже у всіх пацієнтів і зменшилися майже на дві третини. Для різних клітин застосовувався персоналізований підхід лікування — якщо пухлина невелика, починали з імунотерапії й лікували ракові клітини, що залишилися.

"Стратегія майбутнього — це комбінована терапія різних підходів, — розповів Шахін і додав, — Ми беремо у пацієнта зразки крові та пухлини, а через чотири тижні вводимо індивідуальну вакцину… В ідеалі - це не сто, а десятки тисяч пацієнтів на рік".

Професор планує отримати дані досліджень для інших терапевтичних підходів протягом 2025-2029 років. Він сподівається, що перші персоналізовані вакцини проти раку на основі мРНК ухвалять до 2030 року.

Шахін розкритикував те, як довго затверджують методи терапії та медикаменти: "Ліки повинні надходити до пацієнтів набагато швидше і в тій формі, яка їм потрібна. Ми дуже довго чекаємо. Необхідна оптимізація процесів від початку розробки до різних етапів клінічних випробувань і фінального схвалення".

У 2020 році компанія BioNTech розробила вакцину від коронавірусу Pfizer. За даними компанії, ефективність вакцини становила 95%. В Україні її активно застосовували для вакцинації після її реєстрації в лютому 2021 року.

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