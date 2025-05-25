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Байден вперше після діагнозу рак з'явився на публіці

25 травня 2025, 18:33
Байден вперше після діагнозу рак з'явився на публіці
Джозеф Байден. Фото: AFP
Діагноз колишньому голові Білого дому поставили тиждень тому.

Екс президент США Джо Байден днями відвідав випускний свого онука, що стало його першою появою на публіці після того, як минулими вихідними стало відомо про його діагноз - рак простати. 

Про  це  повідомляє телеканал NBC News.

На світлинах, які були опубліковані в соцмережі Instagram екс першою леді Джилл Байден і дочкою подружжя Ешлі Байден, Байден разом з іншими членами родини пішов на святкування випускного свого онука - Роберта Хантера Байдена II - зі школи в Солсбері, яка у штаті Коннектикут.

Одну з фото опублікував Джилл Байден мала підпис: 

"Горді бабуся та дідусь! Вітаємо, Хантере - ми так пишаємося тобою".

На фото, які показала їхня донька, екс президент з’явився в аеропорту, хоча неясно, де саме це було.

Нагадаємо, що 19 травня Байдену діагностували рак простати з метастазами.

 

ракДжо Байден

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